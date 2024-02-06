«السينما والجندية المصرية» لـ صلاح محمد علي في معرض الكتاب

عُقِدَتْ ندوة في قاعة «فكر وإبداع» لمناقشة كتاب بعنوان «السينما والجندية المصرية.. فيلم أبناء الصمت بين الواقع والخيال»، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، والذي كتبه اللواء صلاح محمد علي.

يأتي ذلك ضمن فعاليات محور «كاتب وكتاب» لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد وشهدت مناقشة الكتاب مشاركة اللواء أحمد فهمي عبد الوهاب والدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، ومدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس السابق، ومقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة وأمين عام الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، بالإضافة إلى الدكتور نادر رفاعي، أستاذ النقد الفني بأكاديمية الفنون.

الكتاب نجح في جمع ووثق مختلف مراحل الجندية منذ حرب الاستنزاف

وأكد المشاركون أن الكتاب نجح في جمع ووثق مختلف مراحل الجندية منذ حرب الاستنزاف، وقد قدم نظرة شاملة على تجربة الجندي المصري ودوره في خدمة مصر.

وشددوا على أن الكتاب يُعتبر مرجعاً لتاريخ الجندية المصرية على شاشة السينما منذ عام 1930 حتى 2023، مسلطاً الضوء على 185 فيلماً في 12 جزءا يجمع بين الواقع والخيال.

توثيق أفلام تبرز إيجابية الإنسان المصري

من جانبه، أعرب اللواء أحمد فهمي عبد الوهاب عن إعجابه بكتاب السينما والجندية المصرية" حيث أشاد بقدرة الكاتب اللواء صلاح محمد علي على توثيق أفلام تبرز الصفات الإيجابية للإنسان المصري في ساحة المعركة.

وأكد اللواء فهمي أن الأفلام تبرز قدرات القتال والاستعداد للتضحية بالروح من أجل الوطن، مما يُعطي صورة إيجابية للإنسان المصري الذي يتمتع بروح الصمود والاستعداد لمواجهة أقوى الأعداء وتحديات الحروب.

كما أكد أهمية الكتاب كمرجع أساسي حول دور العسكرية المصرية في حرب الاستنزاف، التي سبقت حرب أكتوبر، وشدد على أهمية تعلم الحروب وخبرة حرب الاستنزاف في إعداد الجيش المصري لمواجهة التحديات.

من ناحيته، أشار الدكتور جمال شقرة إلى أن الكتاب يُسجل تاريخًا هامًا، حيث يُظهر أننا قد نظلم القادة على الرغم من الجهود الجبارة التي بذلوها في العمل.