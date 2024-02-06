في اليوم العالمي للختان.. أمين الفتوى يحسم الجدل: «ليس له دليل شرعي»

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إجراء ختان الإناث حرام شرعا، وجريمة، لافتا إلى أنه لا يوجد أي دليل ينص على إجراء هذه العملية للنساء.

وتابع أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للختان: «لا يوجد أي دليل ينص على وجوب إجراء الختان، حتى ما ورد من أحاديث ينهى عن الفعل وليس فعله».

جريمة الختان

واستكمل أمين الفتوى بدار الإفتاء: «نطالب من يفعل هذه الجريمة أن يقولوا لنا ما دليلهم من الشرع والسنة، والحقيقة موجودة في عدم الختان، والكثير من الممارسات غير الأخلاقية تكون بسبب مشاكل مرضية ناتجة عن الختان».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.