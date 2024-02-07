«صحة الشرقية» تكشف أعراض عدوى الكولستريديم العسيرة.. تصيب القولون

كشفت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، أن عدوى الكولستريديم العسيرة هي بكتيريا تسبب عدوى في القولون، وتحدث عندما يصاب بليونة البراز أثناء العلاج بالمضادات الحيوية، أو بعد فترة قصيرة من العلاج بها.

عدوى الكولستريديم العسيرة

وأوضحت مديرية الصحة خلال نشرة توعوية، أن أعراض عدوى الكولستريديم العسيرة تبدأ خلال مدة من 5 إلى 10 أيام بعد بدء تلقي المضاد الحيوي، إلا أنها يمكن أن تظهر فورا في اليوم الأول أو خلال فترة تصل إلى ثلاثة أشهر من تلقيه العلاج.

وأشارت إلى أن أبرز الأعراض تتمثل فيما يلي:

- حدوث إسهال أكثر من 3 مرات في اليوم

- تقلصات وآلام قد تكون شديدة في البطن.

- زيادة سرعة نبضات القلب.

- فقدان السوائل «الجفاف».

- الحمى.

- الغثيان.

- فقدان الشهية.

- البراز المصحوب بالصديد أو الدم.

طرق الوقاية من العدوى

وللوقاية من العدوى، يجب تجنب تناول المضادات الحيوية إن لم يكن هناك حاجة إليها، مثل حالات العدوى الفيروسية، حيث إن المضاد الحيوي لا يفيد في تلك العدوى، كما لا يتم تناوله دون إشراف طبي لمنع انتشار عدوى الكولستريديم العسيرة.