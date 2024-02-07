مستشارة أوباما السابقة: أرض فلسطين ليست للتفاوض.. ونتنياهو مكانه السجن

علقت لوري واتكينز، المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي بارك أوباما، على جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الشرق الأوسط لبحث الأوضاع بالمنطقة، مشيرة إلى أن «بلينكن» سيلتقي مع القيادة الإسرائيلية، وسيحاول أن يعبر عن وجود إحباط لدى الإدارة الأمريكية من الطريقة التي تم التعامل بها مع الفصائل الفلسيطينية في قتل آلاف المدنيين الأبرياء.

المخاوف من الفصائل

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة القاهرة الإخبارية، أن اللقاء سيتضمن الحديث عن الدولة الفلسطينية وما ستبدو عليها، والمخاوف من الفصائل، معقبة: «هذه المطالبة تبدو أنها مشروعة، ولكن لا توجد أرقام واضحة عن عدد الأسرى، والفصائل طلبت بعض التعديلات إزاء رفع الحصار، وإجلاء المصابين الفلسطينيين، ونقل المهجرين إلى منازلهم مرة أخرى».

اتهام نتنياهو في قضايا فساد

وأوضحت أن بنيامين نتنياهو يجب أن يستقيل؛ إذ يريد كل شخص في إسرائيل استقالته لأن لديه مشكلات قضائية متعلقة بالفساد ويجب أن يكون في السجن، وكلما طالت الحرب، كلما كان ذلك في مصلحته.

وأكدت أن إسرائيل حليفة الولايات المتحدة الأمريكية، وليس بنيامين نتنياهو، والإسرائيليون لن يستمروا في أخذ أرض الفلسطينيين التي ليست للتفاوض.