إعلام الاحتلال الإسرائيلي يعترف: الغالبية لا تثق في نتنياهو

كشفت صحيفة معاريف عن نسب استطلاع أجرته قناة 13 العبرية والذي جاءت نتيجته أن معظم الإسرائيليين لا يثقون في رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كما أن الغالبية تعارض رحيل الوزير بيني جانتس من الحكومة في الوقت الحالي، وأيضًا تناول الاستطلاع نسب الراغبين في إعادة التوطين في قطاع غزة.

معظم الإسرائيليين لا يثقون في نتنياهو

وبحسب استطلاع نشره موقع القناة 13 مساء اليوم، فإن غالبية الجمهور لا تثق برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إدارة الحرب، كما أن الأغلبية تعارض رحيل الوزير بيني جانتس من الحكومة في الوقت الحاضر.

وردا على سؤال «هل تثق برئيس الوزراء نتنياهو في إدارة الحرب؟»، أجاب 58% بـ لا و30% نعم، و12% لا يعرفون.

وعن سؤال «هل يجب الآن على الوزير بيني جانتس أن يستقيل من الحكومة؟»، 49% أجابوا بـ لا، 24% نعم، و27% لا يعرفون.

هؤلاء يرغبون في منع مساعدات غزة

إضافة إلى ذلك، وبعد العاصفة والمؤتمر الذي عقد هذا الأسبوع بشأن إعادة التوطين في قطاع غزة، سُئل المشاركون في الاستطلاع «هل أنت مع إقامة مستوطنات جديدة في غزة؟»، أجاب 51% بـ لا، و31% بـ نعم، و18% لا يعرفون.

عن سؤال وجهته القناة للإسرائيليين «هل تعتقدون أن الحرب تسير بالاتجاه الصحيح؟» أجاب 40% بـ نعم، و40% لا، و20% لا يعرفون.

فيما جاءت نسبة الإجابات عن سؤال «هل يجب وقف المساعدات الإنسانية التي يتم تحويلها إلى غزة؟»، أجاب 70% بنعم، و20% لا، و10% لا يعرفون.