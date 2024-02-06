خلاف بين نتنياهو ورؤساء مستوطنات غزة.. رفض مقابلتهم فناموا على «الكنب» بمكتبه

لجأ رؤساء مستوطنات غزة إلى النوم على «كنب» مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، بسبب احتجاجهم على دعوات الحكومة الإسرائيلية لهم بإعادة الإسرائيليين مرة أخرى إلى مستوطنات غزة غير المستقرة أمنيا، بحسب القناة الـ7 الإسرائيلية.

إجراء نقاش متعمق

ويتحصن رؤساء مستوطنات غزة بمكتب رئيس الوزراء منذ مساء أمس، لمطالبة بنيامين نتنياهو بالاجتماع بهم لإجراء نقاش متعمق حول عودة الإسرائيليين إلى المستوطنات في القطاع، والذين غادروا بعد هجوم 7 أكتوبر، إلى منازلهم.

الانتظار الطويل

ودار أمس نقاش ساخن بين الجانبين حول الخطة المتبعة لحماية الإسرائيليين، والتي تضمنت اقتراحات لتخفيض عدد المستوطنين العائدين إلى مستوطنات غزة، حيث قال المسؤولون: «نشعر أنهم يستخفون بالسكان»، لكن انتهي الأمر بعدم التوصل لاتفاق، وطالب رؤساء المجالس بلقاء رئيس الوزراء أو وزير الدفاع، وأكدوا أنهم سينتظرون في المكتب حتى يتم اللقاء، ولكن الانتظار طال طويلا ليصل إلى المبيت هناك.

اختلاف في الرؤى بين المسؤولين وحكومة نتنياهو

ووفقًا للخطة التي صاغها المدير العام لمكتب رئيس الوزراء وهيئة «تكوما» ووزارة المالية، فإن غالبية المستوطنين سيعودون إلى منازلهم في بداية شهر مارس، إلا أن رؤساء المستوطنات يطالبون بعودتهم في بداية شهر يوليو المقبل.