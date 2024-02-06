4 قرارات لرفع كفاءة منظومة التحول الرقمي بإدارات محافظة البحيرة

عقدت مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة البحيرة، بحضور ممثلي الجهات المعنية، وداليا عثمان مدير مديرية التنظيم والإدارة بالبحيرة، والمهندس عمر جمعة مدير وحدة التحول الرقمي بالبحيرة، والمهندسة نهى السماحي مسؤول نظم المعلومات الجغرافية بوحدة التحول الرقمي، اجتماعا لرفع كفاءة منظومة التحول الرقمي بإدارات محافظة البحيرة.

التواصل الرقمي بين الإدارات

وأسفر الاجتماع عن عدة قرارات جاءت كالتالي:

- إعداد مقترح للتدريب بمراكز تدريب الوحدات المحلية، والتدريب على برامج التواصل الرقمي بين الإدارات وبعضها والجهات الخارجية من خلال وحدة التحول الرقمي.

- إنشاء برامج للصادر والوارد لبعض الإدارات بمعرفة وحدة التحول الرقمي، وعمل معاينة لمعمل التدريب من خلال وحدة التحول الرقمي لبيان الاحتياجات الخاصة بالتدريب.

- قيام وحدة التحول الرقمي بإعداد Inter face قاعدة بيانات للمدربين والمتدربين ويتم موافاة وحدة التحول الرقمي بالبيانات المطلوبة لإعداد قاعدة البيانات المطلوبة.

- قيام وحدة التحول الرقمي بإعداد Inter face قاعدة بيانات للموظفين، وعمل Dash Board كاملة تشمل مؤشرات الأداء.

تعزيز جهود التحول الرقمي

وأشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بخطة الدولة المصرية لتعزيز جهود التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.