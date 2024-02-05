«الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو سرقة هاتف من «توك توك» في البحيرة

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما جرى تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل «توك توك»، بمنطقة كوم حمادة في البحيرة.

وبالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالبحيرة من عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، بسرقة هاتفه المحمول من داخل «توك توك» خاصته، وجرى تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عامل، له معلومات جنائية، وبحوزته الهاتف المحمول.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.