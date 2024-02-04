موعد تظلمات الشهادة الإعدادية في البحيرة 2024.. اعرف الخطوات

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن موعد التظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في البحيرة للترم الأول، وذلك عقب اعتماد النتيجة أمس بنسبة نجاح تصل إلى 80.3%، مؤكدا فتح باب التظلمات في كل إدارة تعليمية تيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم الراغبين في تقديم تظلمات على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في البحيرة

وأوضح «الديب» أن موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في البحيرة للعام الدراسي 2023/2024، تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 6 فبراير ولمدة أسبوعين، على أن يتم التقديم داخل كل إدارة تعليمية، باسم وكيل الوزارة، مع دفع الرسوم المقررة وفقا للقرار الوزاري المنظم لذلك.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه سيتم تحديد ميعاد جلسة الاطلاع للطالب وولي الأمر عن طريق الإدارة التعليمية، مشيرا أن رسوم التظلم لكل مادة 35 جنيها.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في البحيرة

ويمكن للطلاب الضغط على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي في البحيرة 2024 للحصول عليها من هـنـا.