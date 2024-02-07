قرار جديد من العدل الدولية بشأن القاضية الأوغندية الرافضة لإدانة الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت محكمة العدل الدولية تعيين القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، نائبة لرئيس المحكمة لمدة 3 سنوات، بحسب ما أعلنته المحكمة على صفحتها الرسمية بمنصة «إكس».

وكانت جوليا سيبوتيندي، قاضية أوغندية رفضت إدانة دولة الاحتلال الإسرائيلي في دعوى جنوب إفريقيا بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وحينها، أعلنت أوغندا تبرأها من القاضية، وقالت إن قرارها لا يمثل قرار الدولة.

وقالت الحكومة الأوغندية: «موقف القاضية سيبوتيندي يمثل رأيها الشخصي والمستقل، ولا يعكس بأي حال من الأحوال موقف حكومة جمهورية أوغندا».

القاضية الوحيدة التي خالفت قرار هيئة محكمة العدل الدولية

وتعد «جوليا» في القاضية الوحيدة التي خالفت قرار هيئة المحكمة بشأن الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة.

من هي القاضية الأوغندية؟

وكانت القاضية الأوغندية عضوًا في «العدل الدولية» منذ 6 فبراير 2012، عملت في السابق قاضية في المحكمة الخاصة لسيراليون من عام 2005 إلى عام 2011.

وتعد «جوليا» أول قاضية أوغندية تشغل منصب قاضية بمحكمة العدل الدولية، وعملت في وزارة العدل الأوغندية بين عامَي 1978 و1991.