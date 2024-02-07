عميد «دار العلوم»: الحضارة الإسلامية لم تنفصل عن الفن.. ومكة كان بها دار للغناء

قال الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة إنَّه عند مراجعة التاريخ نجد أن مكة كان فيها دار للغناء، وفي هذه الفترة عُرّبت الأدوار الفارسية بما يؤكّد أنَ الحضارة الإسلامية لم تنفصل أبدًا عن الفن أبدًا.

أمنح طلابي فرصة لنقدي.. وأناقشهم في لوحات بيكاسو وعلاقتها بقصيدة لـ عبدالمعطي حجازي

وأشار عميد كلية دار العلوم في حديثه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز» أنّه كان دائمًا يمنح الفرصة لطلابه لنقده، ويعرض لهم لوحة لـ جرنكا وبيكاسو، ويتحدثون عن علاقتها بقصيدة لـ أحمد عبدالمعاطي حجازي، ويتأملون حلول بيكاسو للفن التشكيلي، ويشاهدون فيلما في القاعة التي تكون ممتلئة.

قصور الثقافة أنقذت الفراغ الذي امتلأني قبل التحاقي بكلية دار العلوم

وأردف بلبولة: «الطلاب يحتاجون للمعرفة والأستاذ الذي يرشدهم، وأتمنى أن أنجح في هذه المسألة»، لافتًا إلى أنَّه «التحق بكلية دار العلوم وهو ابن الفراغ في التعليم، وكان يمتلئ بهؤلاء الدعاة من هنا وهناك والذين يقتنصون النشء»، مؤكّدًا أنَّ ما أنقذه هو قصور الثقافة.

وأكد أنَّ قصور الثقافة في دمياط هي البذرة التي غرست في أعماقه وروحه وبنيت روحه وغذاها الأساتذة، مؤكّدًا أنَّه نفض عنه غابر هذا الفراغ كاملًا وتحسس للمعرفة والإيمان بالعقل وجذور التعليم من أصوله.