أسامة عرابي يكشف موقفه من تعيين حسام حسن مدربا لمنتخب مصر

قال أسامة عرابي لاعب المنتخب الوطني الأسبق، إن تعيين حسام حسن مدربا لمنتخب مصر اختيار موفق جدا، مشيرًا إلى أنه الأولى بتدريب المنتخب طالما وقع الاختيار على مدرب محلي.

وأضاف عرابي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جاد، مقدم برنامج «كان 2023»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ تاريخ حسام حسن مشرف جدا في الأهلي والزمالك ومنتخب مصر، مشددًا على أنه من أكثر لاعبي كرة القدم في مصر إخلاصا.

وتابع، أنّ حسام حسن من أهم لاعبي منتخب مصر، وحقق نجاحات كثيرة على مستوى التدريب مع المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري، بالإضافة إلى النقلة القوية التي أحدثها مع منتخب الأردن.

وأوضح، أن الفرصة كانت مواتية لحسام حسن منذ سنوات حتى يصبح مديرا فنيا للمنتخب، لكن لم يتم اختياره، مشددًا على أنه قادر بإمكانياته كلاعب ومدرب على تحقيق النجاحات، معربا عن تمنيه بأن يحقق نتائج مميزة مع الفريق.