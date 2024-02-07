فرحة كبيرة في الشارع المصري، عقب قرار اتحاد الكورة، بتولي العميد حسام حسن، تدريب المنتخب الوطني، خلفًا للبرتغالي، روي فيتوريا، عقب خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

الجماهير تفاجئ محمد صلاح ردا على رسالته لـ فيتوريا

وعلى الفور توجهت الأنظار إلى لاعبنا المحترف بصفوف ليفربول، محمد صلاح، الذي أثار الجدل، بتوجيه رسالة مفاجئة إلى روي فيتوريا عبر حسابه على موقع إنستجرام، إذ نشر صورة تجمعهما، معلقا: «شكرا على كل شيء، أتمنى لك الأفضل في مستقبلك»، وهو ما أدى لإثارة موجة من التعليقات من جانب الجماهير.

ما حقيقة تعليق محمد صلاح على صورة حسام حسن: «أنا مش متضايق»

وعلى الجانب الآخر، قرر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول صورة لنجم ليفربول، محمد صلاح، كان نشرها للعميد حسام حسن، في إحدى مباريات الدولي، وهو ينظر لمصور المباراة ويبتسم، وعلق عليها نجمنا المحترف «أنا مش متضايق أهو».

وبالبحث عن تفاصيل الصورة، وجد إنها تعود إلى 6 سنوات، تحديدًا عام 2017، حينما هاجم النجم المصري محمد صلاح، بعض المواقع التي تتدخل في حياته الشخصية.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «‏فيه ناس بدأت تتعدى حدودها وتنزل صور عائلية وتدخل في خصوصيات بعد كده الكلام هيبقى موجه، لو سمحتم محدش يتكلم على لساني أنا أقدر أقول هنا اللي أنا عايز أوصله للناس».

ونشر صلاح صورة لحسام حسن وهو يضحك ويبتسم وكتب عليها ساخرا: «أنا مش متضايق أهو».

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