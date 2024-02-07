رسالة مفاجئة من حسام حسن لـ محمد صلاح بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب| عاجل

علق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وقال الدكتور أشرف صبحي في تصريحات عبر قناة cbc : «أتمنى كل التوفيق لحسام حسن في قيادة منتخب مصر وسندعم المدرب الوطني بكل السبل».

وزير الرياضة : حسام حسن أسطورة كبيرة في تاريخ الرياضة المصرية وتابع : «حسام حسن أسطورة كبيرة في تاريخ الرياضة المصرية وأدعو الجميع إلى دعمم بقوة في قيادة منتخب مصر».

وتطرق للحديث عن ما قاله حسام حسن عن محمد صلاح ورسالته لقائد الفراعنة قائلًا: «حسام حسن أكد على تقديره الكامل لمحمد صلاح وكل محترفي مصر بالخارج».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن بشكل رسمي عن تعيين حسام حسن مديرا فنيا للفراعنة، وضم جهازه كل من : إبراهيم حسن مديرا للكرة - طارق سليمان مدربا - سعفان الصغير مدربا للحراس - وليد بدر مدير إداري.