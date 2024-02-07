زلزال يضرب اليابان و 140 شخصا يدخلوا المستشفى بسب ظاهرة جوية

ضرب زلزال بلغت قوتة 5.1 درجات على مقياس ريختر اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

لم تعلن السلطات عن وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات حتى الأن

وبحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء، فإن مركز الزلزال وقع قبالة محافظة إيشيكاوا في جزيرة هونشو على ساحل بحر اليابان، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر.

ولم تعلن السلطات اليابانية حتى الأن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

إصابة 140 شخصا بسبب الجليد

وعلى الجانب الآخر تسبب الجليد الكثيف الذي يسقط على العاصمة اليابانية طوكيو في إصابة 140 شخصا الثلاثاء، بعد انزلاق العديد منهم وسقوطهم بسبب تساقط الثلوج بكثافة في شرق اليابان.

وأوضحت إدارة إطفاء طوكيو، أن أعمار المصابين تتراوح ما بين 4 و92 عاما، ولا يوجد أي منهم في خطر.

كما أصيب أكثر من 30 شخصا بجروح، في محافظة كاناغاوا المجاورة، بينما أصيب أكثر من 70 بجروح طفيفة في محافظة سايتاما.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من الثلوج الكثيفة في 9 محافظات، لكن تساقط الثلوج والأمطار استمر في بعض المناطق حتى الصباح.