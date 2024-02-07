حدث ليلًا.. أمريكا تصدم الاحتلال الإسرائيلي وزلزال جديد باليابان وعفو رئاسي في كوريا| عاجل

شهدت ساعات الليل عددا من الأحداث المهمة في عدد من دول العالم، أبرزها حدوث زلزال في اليابان وإجراء جديد لوقف دعم دولة الاحتلال الإسرائيلي.

أبرز ما حدث ليلًا نرصده فيما يلي:

النواب الأمريكي يرفض دعم الاحتلال الإسرائيلي

رفض مجلس النواب الأميركي مشروع قانون تقدم به الجمهوريون يقضي بتقديم 17.6 مليار دولار لدولة الاحتلال، بينما أعلن الديمقراطيون، أنهم يريدون التصويت بدلا من ذلك على مشروع قانون أشمل يقدم أيضا المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل، ولجهود التمويل الإنساني الدولي، وتوفير تمويلا جديدا لأمن الحدود.

عفو رئاسي عن 450 ألف شخص في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية أن الرئيس يون سيوك- يول أصدر عفوا خاصا عن أكثر من 450 ألف شخص بمناسبة العام القمري الجديد، حيث تمنح الحكومة عفوا خاص في بداية العام الجديد أو بمناسبة عيد التحرير الموافق 15 أغسطس كمكافأة على السلوك الجيد وتعزيز الوئام الوطني للسياسيين المدانين.

زلزال في اليابان

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر قبالة محافظة إيشيكاوا في جزيرة هونشو على ساحل بحر اليابان، ولم يٌعلن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

استشهاد فلسطنيين بسبب قصف على خان يونس

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد 3 بينهم سيدة جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما أكدت مصادر محلية، سماع دوي انفجارات قوية في مدينة حمص وسط سوريا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

الخارجية السعودية تشدد على موقفها من القضية الفلسطينية

أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن موقف المملكة كان ولا يزال ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة، مشددة على أنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.