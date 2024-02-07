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معرض القاهرة الدولي للكتاب

انقطاع الكهرباء عن مناطق في كييف بعد غارات روسية

كتب:

حسن سمير
08:37 ص | الأربعاء 07 فبراير 2024
انقطاع الكهرباء - صورة أرشيفية

انقطاع الكهرباء - صورة أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بانقطاع الكهرباء عن مناطق في كييف بعد غارات روسية.

 

 

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