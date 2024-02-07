انقطاع الكهرباء عن مناطق في كييف بعد غارات روسية كتب: حسن سمير 08:37 ص | الأربعاء 07 فبراير 2024 انقطاع الكهرباء - صورة أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بانقطاع الكهرباء عن مناطق في كييف بعد غارات روسية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: لأعمال الصيانة.. انقطاع الكهرباء عن قرية أبوفليو بالمنيا لمدة 4 ساعات غدا «القاهرة الإخبارية»: انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة من مدينة ومخيم جنين انقطاع الكهرباء عن مدينة كفر الزيات وعدد من قراها السبت المقبل لمدة ساعتين «الصحة» تنفي وفاة مرضى العناية المركزة في أحد المستشفيات بسبب انقطاع الكهرباء انقطاع الكهرباء كييف روسيا بقلم حسن سمير