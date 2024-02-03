لأعمال الصيانة.. انقطاع الكهرباء عن قرية أبوفليو بالمنيا لمدة 4 ساعات غدا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، قطع التيار الكهربائي عن قرية أبوفليو التابعة لمجلس قروي نزلة حسين، غدا، من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا، وذلك نظرا لقيام شركة الكهرباء بأعمال الصيانة.

مواعيد جديدة لتخفيف الأحمال

يشار إلى أن شركة وسط الصعيد لتوزيع الكهرباء أعلنت قبل شهر عن مواعيد جديدة لتخفيف الأحمال في محافظة المنيا خلال عام 2024.

ويشمل جدول تخفيف الأحمال: من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 5 مساءً إذ يجرى تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء بالتبادل بين مجموعات المُغذيات في جميع مراكز ومدن محافظة المنيا.

تقسيم المُغذيات بمراكز ومدن المحافظة

ومدة تخفيف الأحمال ساعتين لكل مغذى في بعض المناطق وساعة واحدة لكل مغذى في مناطق أخرى حيث يتم تقسيم المُغذيات بمراكز ومدن محافظة المنيا إلى مجموعات.

يتم تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء بالتبادل بين المُغذيات بكل مجموعة وفقا للوحدات المحلية التابعة لها.