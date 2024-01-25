انقطاع الكهرباء عن مدينة كفر الزيات وعدد من قراها السبت المقبل لمدة ساعتين

تشهد مدينة كفر الزيات وعدد من القرى التابعة لها، في محافظة الغربية، يوم السبت المقبل، انقطاعا للتيار الكهربائي وذلك على مدار ساعتين وذلك بسبب أعمال الصيانة الدورية التي تقوم بها شركة كهرباء الغربية في خطوط التيار الكهربائي.

قطع التيار الكهربائي

وأعلنت شركة كهرباء الغربية، أن التيار الكهربائي سيتم فصله يوم السبت المقبل ساعتين من السابعة صباحا حتى التاسعة صباحا، وذلك عن مدينة كفر الزيات وعدد من القرى التابعة لها بهدف أعمال الصيانة في الخطوط والتي تقوم بها الشركة بشكل دوري من أجل الحفاظ على كفاءة الطاقة الكهربائية الواصلة للمواطنين.

أسماء الأماكن

وكشفت شركة كهرباء الغربية، عن المناطق التي تتعرض إلى قطع التيار الكهربائي يوم السبت سواء في مدينة كفر الزيات أو القرى والعزب التابعة لها، وهي:

- مدينة كفر الزيات بالكامل.

- قرية الدلجمون.

- قرية كفر يعقوب.

- قرية كفر الباجة.

- قرية النصارية.

- قرية كفر حشاد.

- قرية كفر شماخ.

- قرية كفر الهواشم.

- قرية منصورية الفرستق.

- قرية مشلة.

- قرية أكو الحصة.

- قرية منشأة سليمان.

- قرية قصر نصر الدين.

- قرية أبو الغر.

- قرية شبراريس.

- قرية منشأة الكردي.

- قرية ادشاي.

- قرية الطالبية.

- قرية كفر اخشا.

- قرية كفر الأشقر.

- قرية كفر ديما.

- قرية بلشاي.

- قرية قسطا.