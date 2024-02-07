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معرض القاهرة الدولي للكتاب

خبير أمن المعلومات: نسبة استخدام الإنترنت في مصر تصل إلى 75%

كتب:

منة شبانة
09:59 ص | الأربعاء 07 فبراير 2024
الإنترنت

الإنترنت

قال محمد عزام خبير أمن المعلومات، إن العالم الافتراضي أصبح امتدادًا للعالم المادي الواقعي الذي نعيش فيه، مشيرًا إلى أن المصريين يستخدمون التكنولوجيا الحديثة بشكل دائم الآن، والأرقام هي خير دليل، فنسبة استخدام شبكات الإنترنت في مصر تتعدي نسبة الـ75%.

استخدام شبكات الإنترنت

وأضاف «عزام» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الهاتف المحمول أصبح جزءا لا يتجزأ من الشعب المصري بل والعالم بأكمله، فوصل نسبة استخدامه في مصر تصل إلى 100% من تعداد السكان الفعلي، وتظهر أهميته في الوصول لكافة المعلومات، واستخدام التطبيقات المعتمدة على توطين التكنولوجيا، خصوصًا في مجالات الخدمات الحكومية.

توطين التكنولوجيا

وتابع خبير أمن المعلومات: «أي دولة محتاجة يكون عندها بنية أساسية لتكنولوجيا المعلومات، والتكثيف في إعداد البنية عشان استخدام هذه الأدوات بشكل احترافي، عشان أقدر انتقل لمرحلة تتناسب مع القرن الـ21».

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بقلم منة شبانة