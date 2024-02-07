وفاة الشاعر مجدي نجيب بعد أزمة صحية شديدة

أعلنت الشاعرة مي منصور، وفاة الشاعر مجدي نجيب عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، بعد معاناته من أزمة صحية شديدة.

وفاة الشاعر مجدي نجيب

ودوّنت مي: «الشاعر الكبير والصحفي والفنان التشكيلي وعمي وأبويا وصديقي.. مجدي نجيب في ذمة الله ورحمته» مضيفة: «راح لبراح أكبر بكتير من الدنيا وصدق شبهه، مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة يا ميجو».

آخر ظهور لـ الشاعر مجدي نجيب

وقبل أيام، تعرض الشاعر مجدي نجيب لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها غرفة الرعاية المركزة، واضطر الأطباء لإجراء عملية جراحية لتسليك بعض الشرايين التي وصلت إلى مرحلة انسداد كبيرة.

وبعد خروجه من المستشفى وأثناء فترة التعافي، خضع لجراحة أخرى بعد سقوطه أرضا، لإجراء تغيير مفصل.

يذكر أنّ أبرز أعمال الراحل، أغنية كامل الأوصاف لعبد الحليم حافظ، والعيون الكواحل لفايزة أحمد، وقولوا لعين الشمس لشادية، والحب ليه صاحب لأحمد منيب، وسيبوني أحب لهاني شاكر، وجاني وطلب السماح لصباح، وشبابيك، وممكن، وليلى، وحواديت، ومن أول لمسة لمحمد منير.