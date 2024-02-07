الكشف على 1712 مريضا في قافلة علاجية بقرية قراش بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية توقيع الكشف الطبي على 1712 مريضًا في قافلة علاجية في قرية قراش بمركز بلقاس.

تنظيم قافلة طبية بالدقهلية

وأضاف «مكين» أن المديرية نظمت القافلة الطبية بهدف تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين في قرية قراش مركز بلقاس تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

وأوضح أنه تم توقيع الكشف على 1712 مريض في القافلة الطبية، وضمت 12 عيادة منها:

- 2 أطفال

- - 2 باطنة

- رمد

- الأنف والأذن

- نساء وتنظيم أسرة

- معمل طفيليات

- أشعة x ray

وجاء بيان القافلة كالتالي:

- باطنة 348

- أطفال 351

- جراحة 89

- أسنان 112

- جلدية 166

- رمد 136

- أنف وأذن 112

- عظام 237

- نسا وتنظيم أسرة 161

- تم إجراء عدد 331 تحليل مختلف للمرضى

- 86 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه

- فحوصات لـ 125 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم

- تحويل 70 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم

- إصدار 18 قرارا للعلاج على نفقة الدولة.