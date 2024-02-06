الكشف على 1134 مواطنا في قافلة طبية لـ«حياة كريمة» بالإسماعيلية

قالت الدكتورة بثينة بركات مديرة القوافل الطبية بمديرية الصحة بالإسماعيلية، إن قافلة طبية بقرية وادي الملاك بمركز التل الكبير استهدفت تقديم الرعاية الصحية لعدد من المواطنين بالمجان.

قافلة طبية مجانية

وأضافت خلال تفقد القافلة وعملها خلال الساعات الماضية، أن القافلة بينهم 609 مواطنين في اليوم الأول للقافلة الطبية، بينما استقبلت القافلة الطبية في ثاني أيامها 525 مواطنًا.

وتابعت أن القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

تقديم خدمة طبية لسكان القرى النائية

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن القوافل تأتي تنفيذا لتوجهات الدولة بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية، مضيفا أن القافلة تضمنت تقديم خدمات طبية في جميع التخصصات لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرا إلى أن القوافل تستهدف تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين وتسهيل وتيسير الإجراءات لكبار السن وذوي الهمم.

فيما قال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، في بيان، إن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية، شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم.