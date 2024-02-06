«المنصورة الأهلية» تنظم قافلة طبية في قرية قولنجيل بالمنصورة

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية بمحافظة الدقهلية عن تنظيم قافلة صحية، اليوم الثلاثاء، بمشاركة طلاب كلية التمريض في قرية قولنجيل التابعة لمركز المنصورة.

وأكدت جامعة المنصورة الأهلية أنه جرى تنظيم القافلة الطبية التوعوية بهدف توعية المجتمع، والعمل على تثقيف الجمهور حول الممارسات الصحية السليمة في مركز طب الأسرة بقولنجيل التابعة لمدينة المنصورة.

مشاركة 15 طالبا في القافلة

وأضافت جامعة المنصورة الأهلية أن القافلة جاءت بمشاركة 15 طالبا من طلاب الكلية، وتم تنظيم عدد من ورش العمل من أجل تثقيف المتردتين على المركز صحيًا.

وأوضحت أنه جرى تثقيف المتواجدين في القافلة في أمراض الجهاز التنفسي العلوي، مثل التهابات الجيوب الأنفية ونزلات البرد وكيفية الوقاية منها والتعامل معها في حالة حدوث الإصابة بها.

التوعية بالأمراض المزمنة

وجرى العمل على التوعية ببعض الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري وتصلب الشرايين التاجي.