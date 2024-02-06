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فحص 80 مواطنا في قافلة طبية لـ«التحالف الوطني» بالمنوفية

كتب:

عصام علم الدين
05:57 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
نقل المرضى لمستشفى الجامعة

نقل المرضى لمستشفى الجامعة

نجح العقيد عصام أحمد مدير مكتب جمعية الأورمان بمحافظة المنوفية، وأحمد اليماني ومحمد صبحي مديري المشروعات، في توجيه قافلة علاجية إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

الكشف على 80 حالة مرضية

وقال مدير الأورمان بالمنوفية في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم الكشف على 80 حالة مرضية من مدن وقرى محافظة المنوفية خلال القافلة الطبية في مستشفى شبين الكوم الجامعي، مؤكدا أن هذه القافلة ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

 

جميع التخصصات بالمجان 

وتابع مدير جمعية الأورمان، أن هذه القافلة بالمجان وبها جميع التخصصات الطبية من «جراحة - نساء - أطفال - مخ وأعصاب - باطنة - وغير ذلك»، مشيرا أن الأشعة الرنين والمقطعية والتحاليل والكشف الطبي في كافة العيادات بالمجان.

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بقلم عصام علم الدين