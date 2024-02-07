أفضل الأعمال في ليلة الإسراء والمعراج.. أبرزها الصلاة على النبي

يحتفل المسلمون بـ ليلة الإسراء والمعراج اليوم، وهي ذكرى لرحلة مباركة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في القدس الشريف، إذ عُرج به إلى السماوات العلى، ويجب أن يحرص المسلم على أداء أفضل الأعمال في هذه الليلة.

الصلاة على النبي من أفضل الأعمال في ليلة الإسراء والمعراج

بدوره، قال الدكتور مظهر شاهين عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إنَّ الصالحين من السلف كانوا يملؤون أيامهم ومواسمهم الشريفة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أفضل الأعمال في ليلة الإسراء والمعراج أداء العبادات من صلاة وصيام ودعاء وقراءة القرآن، فالإسراء والمعراج مظهر من مظاهر تجلي الله على نبيه الكريم، وكلما استغرق المسلم في العبادة والصلاة على النبي صبغ بصبغته وعاش في بركاته.

ليلة الإسراء والمعراج

وأوضح «شاهين» أنَّ الصلاة على النبي ضمن أفضل الأعمال في ليلة الإسراء والمعراج، ويجب أن يحرص عليها كل مسلم، وحينما سأل الصحابي أبي بن كعب النبي وقال له أجعل لك كل صلاتي؟ فقال المصطفى يغفر ذنبك وتكفى همك، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم هو مفتاح كل خير وبركة، وكذلك مجالس الذكر والقرآن الكريم ومن الجميل أن ليلة الإسراء والمعراج جاءت في ختام مولد السيدة زينب رضي الله عنها.

فضل ليلة الإسراء والمعراج

ومن فضل ليلة الإسراء والمعراج أنَّ فيها خص الله تعالى نبيه بهذا الحدث العظيم، ورفع منزلته وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين، وذلك لإثبات صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد واجه رسول الله الكثير من التكذيب من قوم قريش، وكانت هذه المعجزة تأكيدًا على رسالته وصدق نبوته، وفرض الله تعالى على المسلمين خمس صلوات في هذه الليلة، وهي عماد الدين الإسلامي، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على الجنة والنار، مما جعله يزداد حرصًا على طاعة الله تعالى واجتناب معصيته.