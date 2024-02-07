5 أدعية احرص على ترديدها ليلة الإسراء والمعراج.. تبعد عنك الأذى

ليلة الإسراء والمعراج واحدة من خير الليال، إذ يحرص المسلمون على الاحتفال بذكراها، التي تحل في ليلة الـ27 من شهر رجب كل عام، إذ تحمل تذكيرا بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعجزة من إحدى معجزاته، كما يفضل إكثار الأدعية في تلك الليلة.

وتتنوع الأدعية بين قضاء الحاجة، والفرج والتمني، وتستعرض الوطن في التقرير التالي 5 أدعية احرص على ترديدها ليلة الإسراء والمعراج، وفقًا لما نشرته دار الافتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- «اللهم إنك جبرت بخاطر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وغسلت أحزانه بالإسراء والمعراج وجبرت خاطره في شعبان فولَّيته قبلةً ترضاها وأعلنت على الملأ أنّك وملائكتك تصلون عليه وأمرتنا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، أسألك يا الله أن تجبر بخاطرنا جبرًا يليق بقدرتك وعظمتك وكرمك يا الله، وأن تتقبل دعاءنا وأن تعطينا سؤالنا وأن تبلغنا رمضان، ونحن بأحسن حال وأن تدخلنا الجنة برحمتك بصحبة نبينا وحبيبنا محمد».

- «اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي».

- «يا رب استودعك أدعية فاض بها قلبي فاستجب لي يا الله، اللهم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء، وادفع عنا كل هم وغم وبلاء واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين».

- «اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

- «اللهم أني أتوجه اليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتي، يارسول الله أنى أتوجه بك إلى ربي ليشفعك في ويقضي حاجتي لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ».