ما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟.. ليلة مباركة

حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج هو واحد من الأسئة التي تخطر في الأذهان خلال الفترة الحالية، إذ ينتظرها الكثيرون لأنها تعد من بين الليالي المباركة خلال العام، ويسعى الأشخاص لحسن استغلالها للتقرب إلى الله بالدعاء، ويتساءل الكثيرون عن هل هي بدعة أم شيء مستحب فعله من المسلمين؟.

حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أوضحه الدكتور السيد عبد الباري، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال ظهوره في برنامج «فتاوى الناس» المُذاع على قناة الناس، وأكد أن هذه الليلة مباركة وهي ذكرى لمعجزة إلهية عظيمة، والاحتفال بها من الأمور المستحبة والمحمودة، وعلى العباد الحرص على اغتنامها بشتى الطرق الممكنة.

وأوضح عبد الباري خلال حديثه أن حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج يمكن عن طرق الصدقة أو الصوم أو الذبح أوالدعاء، مشيرا إلى أن الحمد هو أفضل تسبيح يمكن أن يردده العبد في هذه الليلة المباركة.

مظاهر الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

وبعيدا عن حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، فهناك عبادات مستحبة في تلك الليلة الكريمة، ومنها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيام الليل، وإحياء ما بين العشائين، وقال: «على العباد السعي في قضاء الحاجات وقضاء ساعة من النهار أو الليل في شكر الله سبحانه وتعالى وغيره من القربات والعبادات».

وأوضح السيد عبد الباري أنه في هذه الليلة لابد أن يسعى العباد إلى نشر ملامح الفرح والسعادة بين الناس، والعمل على تبشير اليائسين بالفرج، وبث الأمل في نفوس القانطين، وغيره من ملامح البهجة.