«أوقاف كفر الشيخ» تنظم أمسيات دينية احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج اليوم

تحتفل مديرية الأوقاف في كفر الشيخ بذكرى ليلة الإسراء والمعراج للعام الهجري 1445، اليوم الأربعاء، بأمسيات دينية عقب صلاة المغرب في العديد من مساجد المحافظة بالمراكز والمدن والقرى، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه سيتم تنظيم أُمسيات دينية بمعظم مساجد كفر الشيخ احتفالاً بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، لافتاً أنّ الأمسيات يتخللها تلاوات قرآنية وابتهالات دينية وكلمة لعلماء وزارة الأوقاف بكل إدارة أوقاف تابعة للمديرية عن معجزة الإسراء والمعراج، وأهم الدروس المستفادة منها.

وأوضح «بسيوني»، أنّه تم التوسع في الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج لتشمل معظم مساجد كفر الشيخ، مع دعوة رؤساء المراكز والمدن والقرى والأجهزة التنفيذية لحضور الاحتفالات كلٌ في نطاقه، مهنئاً أهالي المحافظة بهذه الذكرى الطيبة العطرة.

الاهتمام بالأنشطة الدعوية

وأشار «بسيوني»، إلى أنّه كلّف مديري إدارات الأوقاف بمتابعة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمساجد كفر الشيخ، للوقوف على مدى الأداء الأمثل والأداء الفعلي، مع ضرورة الاهتمام بكافة الأنشطة الدعوية وخاصةً في أيام شهري شعبان ورمضان وما تبقى من شهر رجب.