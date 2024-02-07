محافظ بورسعيد: أعمال رصف ورفع كفاءة شارع ستالينجراد مستمرة

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة لشارع كسرى أقدم شوارع المحافظة بداية من تقاطع شارع الأمين حتي شارع ستالينجراد بنطاق حي المناخ مستمرة، وذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع الأحياء، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أماكن انتظار للسيارات

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تشمل حاليا أعمال رصف وتوسعة الطريق، و تأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.

رفع كفاءة منظومة الطرق

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع وفقا لخطة زمنية محددة، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.