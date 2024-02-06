محافظ بورسعيد من حفل ختام مسابقة القرآن الكريم: مصر منارة الإسلام المعتدل

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها السابعة، والتي تحمل اسم القاريء الشيخ «الشحات محمد أنور»، بالمركز الثقافي بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء لجنة التحكيم والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد والمتسابقون ورؤساء المسابقات العالمية للقرآن الكريم و المجالس النيابية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ببورسعيد.

تضمن حفل الختام تلاوة آيات من القرآن الكريم، وقال «الغضبان» إن كل من شارك في هذه المسابقة العطرة فهو فائز بالثواب والبركة.

تاريخ بورسعيد الديني والحضاري

وأشار المحافظ إلى أن هناك علاقة وثيقة بين الماضي والحاضر، إذ أن بورسعيد تحتضن الأديان السماوية والفعاليات الدينية المختلفة.

وتطرق المحافظ إلى إنجازات الدولة المصرية خلال ثمانية أعوام تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موجها الشكر له ورئيس مجلس الوزراء على الدعم الكبير في تنفيذ المسابقة على مدار 7 أعوام.

مصر منارة الإسلام المعتدل

وأكد محافظ بورسعيد أن أبناء بورسعيد فائزون كونهم احتضنوا المسابقة، وأن مصر هي منارة الإسلام المعتدل، والعمود الفقري للدول الإسلامية.

وتحدث الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة التحكيم ورئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر الشريف، عن فضل حفظ وقراءة القرٱن الكريم للمشاركين في المسابقة، وفضل الأجر الذي سيكون من نصيب القائمين على تنظيم المسابقة، مشيرا إلى أن الجائزة الكبرى هى قراءة كتاب الله، والكل في هذه المسابقة فائزون، فضلا عن التطرق للحديث عن مكانة مصر وذكرها في القرآن الكريم، موجهًا الشكر لمحافظة بورسعيد على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال للمشاركين في المسابقة ، كما أشاد بالطفرة التنموية الغير مسبوقة التي لمسوها على أرض بورسعيد.

ومن جانبه، قال الشيخ محمد الشريف مدير عام القرآن الكريم بوزارة الاوقاف الليبية ورئيس الرابطة العالمية للجوائز والمسابقات الدولية القرآنية، إنه يثمن هذا الجهد الكبير المبذول على أرض مصر، موجها الشكر لكل من ساهم في إنجاح المسابقة، لافتا إلى أنه من ثمار هذه الجائزة اجتماع رؤساء الرابطة العالمية للمرة الأولى بمصر بما يسهم في تحقيق التعاون المثمر بما يخدم حفظة كتاب الله في كافة انحاء العالم، متمنيًا أن يحفظ الله مصر بلدًا للآمن والأمان.