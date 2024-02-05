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القبض على 3 أشخاص سرقوا سيارة في بورسعيد

كتب:

محمد بركات
08:59 م | الإثنين 05 فبراير 2024
الشرطة المصرية

الشرطة المصرية

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن سرقة سيارة أحد الأشخاص ببورسعيد.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من «تاجر» باكتشافه سرقة سيارة نقل ملكه حال توقفها أسفل العقار محل سكنه بدائرة قسم شرطة الضواحي، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة «3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"»، حيث تم ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بقلم محمد بركات