القبض على 3 أشخاص سرقوا سيارة في بورسعيد

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن سرقة سيارة أحد الأشخاص ببورسعيد.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من «تاجر» باكتشافه سرقة سيارة نقل ملكه حال توقفها أسفل العقار محل سكنه بدائرة قسم شرطة الضواحي، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة «3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"»، حيث تم ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.