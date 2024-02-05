تصدير كلينكر وأسمنت أبيض وصودا كاوية بمواني بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، استمرار شحن خام الكلينكر والأسمنت والرمل والصودا الكاوية بمواني شرق وغرب بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

شحن 50 ألف طن خام الكلينكر

وبحسب البيان، استقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة «KEDROS» القادمة من ليبيا، لشحن 50 ألف طن من خام الكلينكر والتصدير إلى كوت ديفوار وغانا.

كما وصل الميناء السفينة «JENS OLDENDORFF» القادمة من تركيا، وذلك لشحن 50 ألف طن أسمنت أبيض معبأ، وستغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن مستكملة رحلتها البحرية إلى غانا.

شحن 5700 طن رمال السيليكا

كما وصل الميناء السفينة «GRACEA»، القادمة من ميناء دمياط، وذلك لشحن 5700 طن من رمال السيليكا، والذي يدخل في صناعة الزجاج، وستغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا.

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة «AAD»، لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية، لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن مستكملة رحلتها البحرية إلى تركيا.