ضعف المياه عن مدينة منيا القمح بالشرقية لمدة 6 ساعات 

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ضعف المياه عن مدينة منيا القمح، اعتبارا من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء، وحتى الساعة 4 صباح غدا الخميس، لمدة 6 ساعات.

إيقاف محطة مياه كفر الصعيدي المرشحة بمركز منيا القمح

وأرجعت الشركة سبب الضعف نظرًا لإيقاف محطة مياه كفر الصعيدي المرشحة بمركز منيا القمح وذلك لوجود أعمال تطهير بالبيارة العكرة ومأخذ المحطة طبقا لخطة التطهير السنوية.

تدبير الاحتياجات من المياه خلال فترة الأعمال

وتناشد شركة مياه الشرب المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.