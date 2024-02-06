قطع مياه الشرب عن الفيوم اليوم لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد 9 قرى وعزب ونجوع وتوابعها بالفيوم، قطع المياه اليوم الثلاثاء، لمدة 16 ساعة متواصلة، بحسب ما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان، بسبب بعض أعمال الصيانة والتوصيل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فيما توفر الشركة سيارات مياه نقية متوفرة للمناطق المتأثرة بالانقطاع طوال الفترة المحددة.

أماكن انقطاع المياه اليوم بالفيوم

وبحسب بيان شركة مياه الشرب، فإنّ أماكن انقطاع المياه اليوم بالفيوم، تتضمن عزب الجبل، وقلمشاه، وقرى قصر الباسل، وتطون بالإضافة إلى قرى الغرق قبلي، والغرق بحري، ومنشأة عبد المجيد، والحجر، ومساكن العوينات، وتوابعها.

متى يتم قطع المياه؟

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان لها، إنّه من المقرر أن يتم قطع المياه بدءًا من الساعة 8 صباحا وحتى 12 منتصف الليل، على أن يتم إعادة ضخ المياه مجددًا للمناطق المتأثرة بالانقطاع فور انتهاء الصيانة.

سبب انقطاع المياه في الفيوم

ويرجع سبب انقطاع المياه في الفيوم اليوم، إلى قيام الشركة ببعض أعمال ربط المياه لرافع وخزان يادم غالب، بالإضافة إلى عمل صيانة لمحابس وخطوط مياه الشرب، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مركز إطسا، مما يستلزم قطع مياه الشرب.

كيف أبلغ عن انقطاع المياه؟

وذكرت الشركة إنها ستتلقى الإبلاغ عن انقطاع المياه أو طلبات المواطنين بالحصول على مياه شرب نقية بالسيارات المتنقلة، من خلال رقم شركة المياه بالفيوم، وذلك عبر الطرق الآتية:

- الاتصال بالخط الساخن عبر الرقم 125.

- إرسال رسالة عبر واتساب على الرقم 01275358538.

- إرسال رسالة على الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم على فيسبوك.

وناشدت مياه الفيوم، المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب النقية قبل الانقطاع، وحتى انتهاء أعمال الإصلاح ثم إعادة ضخها مجددًا.