7 إجراءات لتحسين جودة مياه الشرب في محافظة الإسكندرية

نفذت شركة مياه الشرب بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، 7 إجراءات هامة لتحسين جودة مياه الشرب في الإسكندرية في إطار التواصل مع كبار الخبراء في مجالات الصناعة والبيئة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل 7 إجراءات لتحسين جودة مياه الشرب في الإسكندرية، من قبل الشركة بحسب تقرير رسمي نشرته الشركة اليوم، ضمن رؤية شاملة للتطوير الإداري والفني وإدخال تغييرات أساسية في أنظمة الإدارة، بما يكفل تحسين مستويات الأداء ورفع كفاءة النظم الإدارية القائمة وعمليات التشغيل والصيانة، لتنفيذ سياسة التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.

إجراءات تحسين مياه الشرب في الإسكندرية

1- إنشاء إدارة وهي «الأولى من نوعها» لدراسة تأثير التغيرات المناخية والبيئية على جودة المياه ملحق بها وحدة لقياس الانبعاثات ومزودة بأجهزة معتمدة ومعايرة للمساهمة في الحد من الملوثات المسببة لزيادة تأثير التغيرات المناخية ودراسة طرق التكيف والتخفيف من هذه الأثار السلبية السيئة على قطاع المياه، كما كانت لشركة مياه الإسكندرية السبق في قياس البصمة الكربونية لمحطة مياه كاملة بمبانيها الإدارية.

2- حصول كل محطات المياه على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM.

3- حصول جميع محطات الشركة على شهادة الأيزو 45001 الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

4- حصول الشركة على شهادة الأيزو 5001 الخاصة بالطاقة، كما تتبنى الشركة حاليا تطوير استغلال الطاقة المتجددة «الخلايا الشمسية بعدة مواقع» لما تمثله من أهمية للحفاظ على الطاقة كمحور من أهم محاور التنمية المستدامة.

5- دعم استراتيجية الدولة نحو ترشيد الاستهلاك بحملات التوعية، وتوفير القطع الموفرة ومعالجة المياه الرمادية.

6- في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، قامت شركة مياه الإسكندرية بدراسة وتصميم أعمال إنشاء المحطات والروافع، ومد وتدعيم الشبكات اللازمة لتغذية المناطق المحرومة بمراكز برج العرب وكفر الدوار وأبو المطامير وتحسين جودة الخدمة بهذه المناطق.

7- تحديث وتطوير الشبكات والمعدات الكهروميكانيكية بمحطات وروافع الشركة لتوفير المياه اللازمة لتغذية المشروعات القومية مثل مشروعات بشائر الخير ومشارف العامرية وصواري ومروج وغيرها.

خدمات إلكترونية في مياه الإسكندرية

علاوة على ما سبق، أكدت الشركة إلى إحداث طفرة في عملية التحول الرقمي، وذلك بتقديم العديد من الخدمات الرقمية الفعالة للمستهلك مثل:

• دفع الفواتير رقميا.

• الاستعلام عن الفاتورة.

• خدمة إدخال القراءة.

• خدمة إرسال الشكاوى.

• التعاقد أونلاين.

• المكتبة الرقمية.