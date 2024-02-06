انطلاق حملة لغسيل شبكات مياه الشرب في محافظات القناة

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه جرى شن حملة، اليوم الثلاثاء لغسيل شبكات مياه الشرب في جميع قرى ومراكز ومناطق المحافظات.

وأضاف مدير رئيس شركة مياه الشرب في مدن القناة في بيان صحفي أن الحملات تشمل محافظات «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية والصحة، للتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، ضمانًا لجودة المياه المقدمة للمواطنين.

مياه الشرب: سحب عينات عشوائية لتحليلها

وقال «عصمت»، إنه يجري غسيل لشبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، مشيرا إلى أنه يتم سحب عينات عشوائية من مياه الشرب بصفة مستمرة من المحطات والشبكات، والمنازل، ودور العبادة، والمقاهي، والشبكات من محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد.

وأشار إلى أنه يتم أخذ عينات للتأكد من مدى صلاحيتها، لاستمرار تنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظات إقليم القناة.

وأكد أن اللجنة تضم مراقب صحة، يشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، لفتح المحبس وعمل محضر تضامنى مشيراً إلي ان عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وايضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها.