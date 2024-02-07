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معرض القاهرة الدولي للكتاب

ضبط 33 قضية اتجار في العملات الأجنبية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:44 ص | الأربعاء 07 فبراير 2024
سيارة شرطة

سيارة شرطة

أعلنت وزارة الداخلية استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال24 ساعة، عن ضبط 33 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بنحو 9 ملايين جنيه.

 

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بقلم محمد بركات