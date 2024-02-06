ضبط 7 أطنان مواد غذائية مدعمة قبل بيعها بأزيد من السعر الرسمي في المنوفية

تمكنت مباحث التموين في محافظة المنوفية، من ضبط 7 أطنان مواد غذائية تموينية وردة مدعمة قبل بيعها بأعلى من سعرها الرسمي بالسوق السوداء في مركزي تلا والباجور.

ضبط مواد غذائية وردة مدعمة

وأسفرت الحملة عن ضبط ما يزيد عن 2 طن ونص ردة مدعمة من قبل الدولة بمخزن أعلاف بمركز ومدينة تلا، وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء بأعلى من سعرها الرسمي.

وفي مركز ومدينة الباجور، تمكنت الحملات من ضبط عدد من السلع التموينية بواقع 3 طن مكرونة وطن أرز و50 كرتونة زيت، قبل بيعها بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق، وتم تحرير محاضر بالوقائع والتحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين، والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين، والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.