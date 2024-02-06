ضبط 4 أطنان أسمدة زراعية محظور تداولها قبل بيعها في السوق السوداء بالغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، من ضبط كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية المدعمة والمحظور بيعها، وذلك في سيارة قبل بيعها في السوق السوداء والتربح بطريقة غير مشروعة.

ضبط أسمدة مدعمة

وقال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن المديرية وردت لها معلومات سرية بوجود أسمدة زراعية مدعمة خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق لدى تجار السوق السوداء.

وأضاف أنه تم وضع أكمنة متحركة بهدف ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، وبتشكيل حملة مكونة من موظفي المديرية، تم ضبط سيارة محملة بأجولة اليوريا المدعم خاصة وزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق.

التحفظ على الأسمدة والحصيلة النقدية

وأسفرت عن ضبط 50 جوالا بإجمالي 4.5 طن، ومبلغ مالي قدره 91 ألفا و200 جنيه حصيلة الاتجار، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتسليم المتهمين برفقة المحضر والمبلغ المالي المضبوط.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر جنح رقم 3779 لسنة 2024 جنح مركز شرطة طنطا بالمخالفات، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.