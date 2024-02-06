ضبط 68 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والأسواق بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملات تموينية على الأسواق والمخابز، تمكنت من ضبط 68 مخالفة متنوعة، وتم تحرير محاضر بالمخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات تموينية في الأسواق والمخابز

وأكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات جاءت في مراكز تمي الأمديد ودكرنس والمنزلة والمطرية وأجا والسنبلاوين.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدة مخالفات كالتالي:

- 8 محاضر عدم مطابقة للمواصفات

- محضر تجميع دقيق بقيمة 14 شيكارة

- محضر عدم إعطاء بون صرف

- 3 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 12 شيكارة

- 16 محضر نقص وزن

- 2محضر عدم إعلان عن الأسعار

- 3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (أسطوانة غاز وسجائر)

- 3 محاضر سلع مجهولة المصدر

- 2 محضر غش تجاري

- 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية

- 21 محضر أكازيون بدون تصريح

- 5 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع المدعمة أسطوانة غاز.