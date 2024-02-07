رئيس «أزهر الشرقية» يتابع تدريبات المعلمين المستهدفين بالترقية

تابع الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، انتظام أعمال تدريبات الترقي لمعلمي الأزهر الشريف بمنطقة الشرقية، المستهدفين للترقية، ممن أتموا المدة البينية خمس سنوات حتى 2022/12/31، حيث يتم تدريبهم في 10 قاعات تخفيفًا وتيسيرًا على المعلمين.

تعقد التدريبات للمجموعة الثامنة بمقر معهد بنين الزقازيق الثانوي

وقال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية: تعقد التدريبات للمجموعة الثامنة بمقر معهد بنين الزقازيق الثانوي في الفترة من 6 فبراير وحتى 8 فبراير 2024م، وتستهدف معلمي الأزهر بإدارة غرب الزقازيق لمختلف التخصصات.

حسن التنظيم والترتيب وتواجد المشرفين أمام قاعات التدريب

وأشاد رئيس المنطقة الأزهرية بحسن التنظيم والترتيب وتواجد المشرفين أمام قاعات التدريب، موجهًا الشكر لمدير إدارة التدريب على حسن الإدارة واختيار أفضل المدربين مراعيًا للعدالة في التوزيع واختيار أقرب المقرات لتناسب الجميع.

من جانبه، أوضح الدكتور السيد البنان، مدير إدارة التدريب بالمنطقة، أنه على المتدربين الحضور لمقر التدريب قبل الميعاد المحدد بنصف ساعة على الأقل والالتزام بالضوابط التي تقرها إدارة التدريب بالمنطقة مع التأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية مع المدربين خلال انعقاد أيام التدريب.

يذكر أن أعمال التدريب تُعقد تحت إشراف قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور مظهر حماد، وعادل قطب مدير الإدارة العامة للتدريب.