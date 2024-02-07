«الغرفة التجارية»: مصر لديها عمالة مدربة تمكنها من الوصول لـ100 مليار دولار صادرات

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تمتلك كافة المقومات من بنية تحتية ومواد خام وعمالة فنية مدربة، التي تؤهلها لتكون مركز تصدير في المنطقة، مشيرًا إلى أن الوصول لـ100 مليار دولار في الصادرات ليس بالأمر الصعب، ولكنه يحتاج تنسيقًا كاملًا بين السياسات المالية والنقدية بما يخدم أهداف التصدير.

زيادة القدرات التصديرية ترتبط بشكل أساسي برفع الطاقات الإنتاجية في الدول

وأشار الشاهد، خلال مشاركته في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة «cbc»، أمس، أن زيادة القدرات التصديرية ترتبط بشكل أساسي برفع الطاقات الإنتاجية في الدولة، حيث تعمل المصانع على توفير احتياجاتها من السوق الموازية بنحو 120% من قيمة الاعتماد المستندي لضمان استمرار تشغيل خطوط الإنتاج بشكل كامل.

لا توجد مشكلات جوهرية في ملف الصناعة

وأكد أنه لا توجد مشكلات جوهرية في ملف الصناعة في ظل طفرة البنية التحتية التي حدثت في الدولة، والمنتجات فائقة الجودة والتي تضاهي مثيلاتها في أوروبا، هذا بالإضافة إلى شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطنا بأهم الأسواق التصديرية، وخاصة السوق الإفريقية.