«الغرف التجارية»: عودة السكر إلى الأسواق بسعر 27 جنيها خلال أسبوعين

علّق علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، على تراجع معروض السكر في الأسواق بالمحال التجارية.

تابع «عز» خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «السكر ينتج بواقع 250 ألف طن يوميًا والرصيد المتاح حاليًا يكفي لمدة 2.1 والإنتاج المحلي بدأ بالفعل في محصول القصب ويتكامل مع الرصيد الموجود».

وأضاف أن أزمة أو مشكلة السكر كان سببها عوامل لوجستية بالأساس، وتشمل مراحل نقل السكر من مراكز التكرير إلى التعبئة، ثمّ ضخه عبر شبكات التوزيع، ويجري حلها الآن.

عودة السكر إلى الأسواق

وحول موعد عودة معروض السكر في الأسواق قال: «خلال أسبوع أو أسبوعين أتوقع عودة ظهور السكر في الأسواق، والذي يجري توفيره من خلال وزارة التموين بـ24 جنيهًا لإعادة بيعه بسعر 27 جنيهًا للمستهلك، بخلاف ما يتم استيراده ويبلغ سعره 41 جنيهًا».