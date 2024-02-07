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بدء تلقي التظلمات على نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي «الترم الأول» في الجيزة

كتب:

أميرة فكري
10:37 ص | الأربعاء 07 فبراير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بدء تلقي التظلمات على نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول، في جميع الإدارات التعليمية، لمدة 15 يوما، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها.

تظلمات على نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 

وحددت مديرية التربية والتعليم رسوم تقديم التظلمات علي نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الترم الأول 40 جنيها،  لكل مادة يرغب الطالب في التظلم عليها، مشيرة إلى أنه يحق للطالب التقديم على تظلمات في أكثر من مادة أو كل المواد. 

وأشارت المديرية إلى أنه يجرى تحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها، وذلك بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره، ويجرى البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه.

وأضافت أنه بعد الانتهاء من بت الملاحظات ستعلن نتيجة التظلمات، وإذا بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته، وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

 

 

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