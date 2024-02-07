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عضو بـ«الشيوخ»: مصر نجحت في تغيير الموقف الأمريكي والغربي تجاه ما يحدث بغزة

كتب:

محمد أيمن سالم
01:05 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
الدكتور ياسر الهضيبي

الدكتور ياسر الهضيبي

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أهمية زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمصر، ولقائه الرئيس عبد الفتاح  السيسي، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في توقيت شديد الأهمية في ظل جهود مصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع.

 تغيير الموقف الأمريكي والغربي بشأن ما يحدث داخل قطاع غزة

وقال «الهضيبي»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن هناك خطوات مبشرة على أرض الواقع بشأن الرؤية التي تم صياغتها في باريس في هذا الشأن، التي تفاعلت معها حركة حماس بشكل إيجابي، مشيرًا إلى إن مصر بذلت جهدا دبلوماسيا مهما من أجل تغيير الموقف الأمريكي والغربي بشأن ما يحدث داخل قطاع غزة، وحقيقة الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وهو ما ساهم في الوصول إلى هذه النقطة التي تدعم فيها الولايات المتحدة الأمريكية وقف إطلاق النار، وتؤيد إعلان دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، إيمانا منها بأنها مفتاح السلام في الشرق الأوسط، ومن ثم العالم.

جهود هائلة مبذولة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه إلى جانب الدور السياسي البارز للدولة المصرية، هناك جهود هائلة مبذولة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظروف ميدانية صعبة، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية ذات الصلة، مؤكداً أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على هذا الصعيد، منتفدا موقف بعض الدول الكبرى التي استجابت إلى الدعوات الإسرائيلية لوقف تمويل المنظمة بسبب الادعاءات الكاذبة حول دعمها لحركة حماس وإتاحة بنيتها التحتية للتنظيم لاستخدامها في الحرب الدائرة، مؤكدا أن إسرائيل لم تقدم كعادتها دليلا واحدا على هذه الادعاءات.

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