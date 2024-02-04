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رئيس جامعة بنها يستقبل الوفد الإندونيسي المشارك في دورة اللغة العربية

كتب:

حسن صالح
07:13 م | الأحد 04 فبراير 2024
لقاء رئيس جامعة بنها

لقاء رئيس جامعة بنها

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الوفد الإندونيسي المشارك في دورة تنمية مهارات اللغة العربية بمركز اللغات الأجنبية بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه محمد المنسق العام للبرنامج التدريبي، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

البرنامج التدريبي يأتي في إطار التعاون

قال الجيزاوي، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار التعاون بين سفارة إندونيسيا بالقاهرة، والجامعات المصرية والإندونيسية.

وأضاف أن مركز اللغات الأجنبية التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، يقدم دورات تدريبية لتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، باستخدام أحدث الأساليب التدريسية.

خدمة أكاديمية وتعليمية متميزة

وأكد «الجيزاوي»، أن جامعة بنها حريصة على تقديم خدمة أكاديمية وتعليمية متميزة لجميع منتسيبها، على كل المستويات.

أشار رئيس الجامعة، إلى أن جامعة بنها حريصة على دعم أبنائها من الطلاب الوافدين، وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم إن وجدت، والعمل على تطوير الخدمات الأكاديمية والتعليمية المقدمة لهم. 

وأضاف أن الجامعة توفر عدد من المنح الدراسية التي تقدمها وزارة التعليم العالي والجامعة لهم في مختلف التخصصات، باعتبارهم سفراء مصر بالخارج، والقوى الناعمة لها.

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بقلم حسن صالح