أبو الغيط يدين اعتزام الرئيس الأرجنتيني بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية تصريحات الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، باعتزامه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية، أن تصريحات الرئيس الأرجنتيني، باعتزامه نقل سفارة بلاده للقدس، ستضر بفرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، قائلا: «هذا النهج يعكس تماهيا مع أجندة اليمين الإسرائيلي وانسلاخا من مواقف دول الجنوب التي تدافع عن الحق الفلسطيني وتعلي من قيمة القانون الدولي».