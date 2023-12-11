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انتخابات المصريين بالداخل

الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق يدلي بصوته في الانتخابات

كتب:

رؤى ممدوح
11:58 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
السفير نبيل العربي

السفير نبيل العربي

أدلى السفير نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية سابقا، بصوته في الانتخابات الرئاسية بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، في اليوم الثاني من التصويت.

وشهدت منطقة الزمالك توافد المواطنين على لجانها الثلاث، واصطف المواطنين في طوابير أمام المقار الانتخابية، فيما حملوا الأعلام المصرية ورددوا الأغاني الوطنية.

وانطلقت انتخابات الرئاسة أمس الأحد 10 ديسمبر، وفتحت المقار الانتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس خلالها المرشحين عبد الفتاح السيسي، الدكتور فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

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بقلم رؤى ممدوح