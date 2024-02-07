تصالح بأمر القانون.. مفاجأة بشأن مخالفات البناء بعد إلغاء التصوير الجوي

يهدف بند التصوير الجوي في قانون التصالح بمخالفات البناء، إلى الحد من المخالفات والتعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع ظهور عشوائيات جديدة، وفي السياق ذاته أتاح قانون التصالح الفرصة لوزراء «الإسكان، والتنمية المحلية، والزراعة» عرض أي مخالفة بناء يصعب إزالتها في المحافظات، على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للتصالح بشأنها وتقنين وضعها وإلغاء التصوير الجوي لها، والتي ينطبق عليها صعوبة الإزالة أو كونها مأهولة بالسكان.

إلغاء التصوير الجوي على مخالفات البناء

وأوضح مصدر حكومي مطلع لـ«الوطن»، أنّ التصوير الجوي كان مقترنا بعام 2022، وانطلاقا من التخفيف على المواطنين وعدم التضييق عليهم، تم مد التصوير الجوي حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023 لاستيعاب المخالفات، بحيث يسمح لكل مخالفات البناء السابقة التي ينطبق عليها قانون التصالح الجديد تقنين وضعها حتى تاريخ التصوير الجوي، خاصة المخالفات الملاصقة للحيز العمراني للقرى والمدن.

وأضاف المصدر، أنّ مزايا قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، تتضمّن أنّه يستوعب مخالفات بناء متنوعة لم يكن مسموحا لها بالتصالح من قبل، لافتا إلى أن القانون لم يغلق الباب أمام أي مخالفة بناء حيث تسمح المادة الرابعة من القانون الجديد لرئيس الوزراء بالتصالح على أي مخالفة بناء لم ينص عليها القانون دون التقيد بالتصوير الجوي، إذا انطبق عليها استحالة الإزالة أو كون مستنداتها غير متوفرة ومأهولة بالسكان.

إنهاء مخالفات البناء

وكشف المصدر، عن أنّ الحكومة تهدف إلى التيسير على المواطنين وإنهاء ملف مخالفات البناء وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقنين الوضع وإدخال المرافق.

وتعمل الحكومة حاليا على تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، ثم إقرارها وبدء تطبيق القانون على أرض الواقع وفتح باب التصالح أمام المواطنين.